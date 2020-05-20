Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahat yasağı olan ve kalkan iller hangileri, giriş çıkış yasağı ne zaman kadar uzatıldı?

ne zaman kalkacak? Seyahat yasağı olan ve kalkan iller hangileri, giriş çıkış yasağı ne zaman kadar uzatıldı?

Son dakika haberleri... ne zaman kalkacak, giriş çıkış yasağı ne zamana kadar uzatıldı sorularının yanıtları oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konuya netlik kazandırdı ve iller arası seyahat yasağı kısıtlamasının bir süre daha uzatıldığını bildirdi. Bilindiği gibi, seyahat yasağı olan iller 31'den 15'e düşürülmüştü. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu şehirlerde ise seyahat yasağı halen sürüyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İller arası giriş çıkış yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 09:02 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahat yasağı olan ve kalkan iller hangileri, giriş çıkış yasağı ne zaman kadar uzatıldı?

kalktı mı, son durum ne? Ülke genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de şehirler arası seyahat yasağı olmuştu. İlk etapta seyahat yasağı olan iller 31 olarak açıklanırken vaka sayısındaki azalmaya bağlı olarak bu 15'e kadar düştü. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilimizde halen giriş çıkış yasağı kısıtlaması sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu konuyla ilgili de önemli açıklamalar yapıldı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL VE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTER?

Erdoğan, alınan yeni önlemleri duyururken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, giriş çıkış yasağı uzatıldı mı?" sorusuna da açıklık getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan ve şehir dışına çıkmak isteyen; ancak iller arası seyahat yasağı kısıtlamasına takılan yüz binlerce vatandaş bulunuyor.

SEYAHAT YASAĞI OLAN VE KALKAN İLLER HANGİLERİ?

Haberimizin devamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile şehirler arası giriş çıkış yasağı olan ve kalkan iller hakkında bilgi edinebilir, "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, kısıtlama ne zamana kadar uzatıldı?" sorularına yanıt bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahat yasağı olan ve kalkan iller hangileri, giriş çıkış yasağı ne zaman kadar uzatıldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA