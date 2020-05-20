ŞOK 20- 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim fırsatları başladı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. 20 Mayıs'tan itibaren başlayan indirimli ürünler 26 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak. Evinizin İhtiyacı İçin ucuzluk kampanyasıyla müşterilerini ağırlayan markette bu hafta yok yok! Bu haftanın indirimli ürünler fırsatından yararlanmak isteyenler marketin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Karantina süreçlerini evde geçiren vatandaşlar gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketin yolunu tutuyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayanlar ise '' 20 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI (20- 26 MAYIS)

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda şüphesiz en dikkat çeken ürünler züccaciye, ev tekstili ve tekonoloji reyonlarında yerini aldı. Buna göre; ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 20-26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu