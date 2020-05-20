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20- 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim fırsatları başladı! Haftanın kataloğunda neler var?

20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünlerinde züccaciye, ev tekstili ve tekonoloji fırsatları yer aldı. Her hafta Çarşamba günü yeni listesini müşterilerine sunan marketin indirimli ürünlerini henüz incelememiş olan vatandaşlar ‘’ kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Muhteşem ürünleri ve cep yakmayan fırsatlarıyla en yakın markette gidip temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Öte yandan ev hanımları için temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçlerinde kaçırılmaz indirim fırsatları yer alıyor. Hem uygun hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeyen 20 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:30 ABONE OL
ŞOK 20- 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim fırsatları başladı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. 20 Mayıs'tan itibaren başlayan indirimli ürünler 26 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak. Evinizin İhtiyacı İçin ucuzluk kampanyasıyla müşterilerini ağırlayan markette bu hafta yok yok! Bu haftanın indirimli ürünler fırsatından yararlanmak isteyenler marketin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Karantina süreçlerini evde geçiren vatandaşlar gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketin yolunu tutuyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayanlar ise '' 20 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI (20- 26 MAYIS)

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda şüphesiz en dikkat çeken ürünler züccaciye, ev tekstili ve tekonoloji reyonlarında yerini aldı. Buna göre; ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 20-26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK 20- 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim fırsatları başladı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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