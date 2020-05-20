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Son Dakika Haber: Ramazan kaç gün, hangi illerde? Mayıs seyahat yasağı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması

81 milyonu ilgilendiren son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. uygulaması, corona virüsü salgınının ilk dönemlerinden itibaren hafta sonları 'de uygulanıyor. Son olarak ramazan kaç gün olacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Önceki gün gerçekleştirilen ve önemli kararların alındığı kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Peki, dün yapılan son dakika açıklamasına göre bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 20.5.2020 22:54 ABONE OL
Son Dakika Haber: Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde? Mayıs seyahat yasağı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması

Pandeminin ilk dönemlerinden itibaren corona virüsü yayılımını önlemek için hafta sonlar 'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanıyordu. Corona virüsü vaka sayısının pik yapmasının ardından 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de corona virüsü etkisini azaltmaya başladı. Hafta sonları belli yaş gruplarına belli zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından olacak mı, var mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Kritik Kabine Toplantısı sonrası 81 il için karar belli oldu. Buna göre; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte bayramda sokağa çıkma yasağı son dakika haberinin detayları!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca konuya yönelik detaylar, hangi illerde hangi sürelerde geçerli olduğu gibi konular merak edilmeye başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

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Son Dakika Haber: Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde? Mayıs seyahat yasağı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması
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