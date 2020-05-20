Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor?

HABERİ: ? , ulaşım ne zaman başlıyor?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili haberi: , ulaşım ne zaman başlıyor, giriş çıkış yasağı ne zamana kadar uzatıldı? soruları son günlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada konuya netlik kazandırdı ve iller arası seyahat yasağı kısıtlamasının bir süre daha uzatıldığını belirtti. Bugün ise Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan konuyla ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi. ? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine nasıl gidecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.5.2020 18:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor?

? , ulaşım ne zaman başlıyor? son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklaması geldi. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağı olan iller 31'den 15'e düşürülmüştü. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu şehirlerde ise seyahat yasağı halen devam ediyor. Bu konuyla ilgili bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Bakan Koca, toplantıdan 65 yaş üstü, corona virüs testi negatif çıkan kişilerin yanlarında en az bir en çok 2 refakatçi ile sabit bir adrese gitmeleri konusunda karar çıktığını açıkladı. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine nasıl gidecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA