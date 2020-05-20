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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Oteller, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! İşte kafe, restoran, otel ve lokantaların açılış tarihi

SON DAKİKA: , , kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! İşte kafe, restoran, otel ve

Türkiye’de corona virüs salgını ile mücadelede birinci dönem geride bırakıldı. İkinci döneme geçilirken, normalleşmede yavaş yavaş devam ediyor. Bu bağlamda , kafeler, ve lokantalar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı da son günlerin en çok araştırılanları arasında dikkat çekmeye başladı. Bilindiği üzere kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Edinilen son dakika bilgisine göre, otellerin, restoranların, kafelerin ve belli oldu. Peki, lokantalar, restoranlar, kafeler ve ? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Oteller, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! İşte kafe, restoran, otel ve lokantaların açılış tarihi

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele topyekün devam ediyor. Virüs ile mücadelede birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, ikinci dönemde sosyal hayatta normalleşme süreci geçtiğimiz hafta başlarken lokantalar, , kafeler ve ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüsü salgınının ardından restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılış tarihi;

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SON DAKİKA: Oteller, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! İşte kafe, restoran, otel ve lokantaların açılış tarihi
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