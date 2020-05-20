Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale yaklaşılırken, bu bölümde adaların birleşmesine tanıklık edeceğiz. Her hafta kimin eleneceği büyük merak konusu olurken, yarışmacılarla ilgili izleyicilerin araştırmaları da devam ediyor. Peki, yarışmanın renkli isimlerinden Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

SURVİVOR YASİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

Survivor Yasin Obuz'un biyografisi şu şekilde;