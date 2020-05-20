Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

Obuz kimdir? kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Son ada konseyinde Mert Öcal’ın yarışmaya veda etmesi ekranları başındaki izleyicileri şaşkına çevirmişti. İzleyicilerin yarışmacılarla ilgili araştırmaları da devam ediyor. Bu noktada renkli kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kimdir? Sevilen yarışmacı , nereli, boyu kaç ve mesleği ne? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.5.2020 15:55 ABONE OL
Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale yaklaşılırken, bu bölümde adaların birleşmesine tanıklık edeceğiz. Her hafta kimin eleneceği büyük merak konusu olurken, yarışmacılarla ilgili izleyicilerin araştırmaları da devam ediyor. Peki, yarışmanın renkli isimlerinden Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

SURVİVOR YASİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

Survivor Yasin Obuz'un biyografisi şu şekilde;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA