2020 TOKİ kura sonuçları Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari isim listesi sorgulama: 20 Mayıs Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari TOKİ kura sonuçları! - Canlı yayın

Bugün gerçekleşecek olan Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari TOKİ kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hakkari'de bugün 175 adeti 2+1 konut ve 75 tanesi de 3+1 konut olmak üzere toplam 250 konut için hak sahipleri canlı yayın ile yapılan tören ile belirlenecek. Binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen paylaşılacak. Bununla beraber çekiliş sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Buna göre; Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 20 Mayıs TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi haberimizde!

ŞANLIURFA, ŞIRNAK, HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

100 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen TOKİ kuraları koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilirken öte yandan canlı yayın halinde belirli sosyal medya mecralarından vatandaşlarla naklen paylaşılıyor.

Peki, 20 Mayıs Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari toki kura sonuçları açıklandı mı? nasıl sorgulanır? İşte detaylar ve isim listesi…