Tuzlalı gençlerden 19 Mayıs rekoru

TUZLA Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem renkli hem de coşkulu bir etkinliğe imza attı. 19 Mayıs'ta gençler bir araya gelerek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yazdı. Intercity İstanbul Park'ta, 15 bin 130 metrekarelik alanda, 4 günlük bir emek sonucu oluşturulan resim, 'Zemine Çizilen En Büyük Resim' rekorunu kırdı. Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya rekor sertifikası verildi. Başkan Yazıcı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek harekete geçen Tuzlalı gençlerimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor, günümüzü daha da anlamlı kıldı" dedi.