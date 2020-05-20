Ücretsiz maske nasıl alınır, dağıtım devam ediyor mu? Ücretsiz maske başvurusu hayat eve sığar uygulaması e devlet ile nasıl yapılır?

Ülkemizde yaşanan salgın çerçevesinde covid-19 hastalığından korunmak için vatandaşların tedbir alması büyük önem arz ederken eczaneden ücretsiz maske alınabileceğinin duyurulması ile binlerce vatandaş bu uygulamadan faydalanmıştı. EPTTAVM ile yapılacak olan başvurunun ardından telefona gelen SMS kodu sayesinde maskeler eczanelerden temin edilebiliyordu. Her pakette 5 adet bulunan maskelerin alınması için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyeceği bilinirken öte yandan geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile maskelerin satışına yeniden izin verildi. Buna göre; binlerce vatandaş internet aracılığıyla konuya dair detaylı bilgi araştırıyor. "Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Bedava maske dağıtımı devam ediyor mu? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile başvuru sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR, HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI BAŞVURU EKRANI!

E devlet başvuru ekranı ile beraber yapılabilinecek olan ücretsiz maske alma başvurusu için vatandaşların yaptıkları başvuru sonrasında telefonlarına bir SMS kodu gelmesi gerekiyor. Ancak öte yandan birçok kişi telefonu olmalanlar nasıl ücretsiz maske alacak? Merak ediyor.

İşte tüm detaylar...