Uzaktan eğitim devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısı ardından okullarda yüzyüze eğitimin bu yıl tamamlandığını açıkladı. Okullar eylül ayına kadar açılmayacak. Ancak 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek. Öğrenciler EBA TV ve internet üzerinden derslerine devam edecek. Telafi eğitimiyle ilgili detaylar ise daha sonra açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız" dedi.