Whatsapp web çöktü mü? Whatsapp web fotoğraf gönderme çalışıyor mu?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Whatsapp web çöktü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fotoğraf göndermede sorun yaşayan bazı kullanıcılar sıkıntılarını dile getirirken henüz konuya yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Hal böyle olunca internet üzerinden Whatsapp web çöktü mü, fotoğraf gönderme çalışıyor mu gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; Whatsapp web çöktü mü, fotoğraflar neden gönderilmiyor?

WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP WEB FOTOĞRAF GÖNDERME SORUNU!

Whatsapp web'te fotoğraf gönderme sıkıntısı yaşandığı bazı kullanıcılar tarafından dile getirildi. Hal böyle olunca internet üzerinden Whatsapp web çöktü mü, fotoğraflar neden gönderilmiyor şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de araştırmalar kullanıcılar tarafından sürüyor.

Whatsapp web çöktü mü, son durum ne?