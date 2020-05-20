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web çöktü mü? fotoğraf gönderme çalışıyor mu?

Dünyanın en çok kullanılan en popüler sosyal medya mesajlaşma aracı çöktü mü, çöktü mü gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar özellikle fotoğraf göndermede sıkıntı yaşadıklarına dair bilgiler verirken genel anlamda bir problemin yaşandığı söyleniyor. Henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmese de vatandaşlar araştırmalarına başladı. Buna göre; Whatsapp web çöktü mü? Fotoğraf gönderme çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 20.5.2020 16:11 ABONE OL
Whatsapp web çöktü mü? Whatsapp web fotoğraf gönderme çalışıyor mu?

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Whatsapp web çöktü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fotoğraf göndermede sorun yaşayan bazı kullanıcılar sıkıntılarını dile getirirken henüz konuya yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Hal böyle olunca internet üzerinden Whatsapp web çöktü mü, fotoğraf gönderme çalışıyor mu gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; Whatsapp web çöktü mü, fotoğraflar neden gönderilmiyor?

WHATSAPP WEB ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP WEB FOTOĞRAF GÖNDERME SORUNU!

Whatsapp web'te fotoğraf gönderme sıkıntısı yaşandığı bazı kullanıcılar tarafından dile getirildi. Hal böyle olunca internet üzerinden Whatsapp web çöktü mü, fotoğraflar neden gönderilmiyor şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de araştırmalar kullanıcılar tarafından sürüyor.

Whatsapp web çöktü mü, son durum ne?

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Whatsapp web çöktü mü? Whatsapp web fotoğraf gönderme çalışıyor mu?
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