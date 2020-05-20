Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yalaka' sözü hakaret sayıldı... Yargıtay son sözü söyledi, şüphelinin hakaretten mahkum edilmesini istedi

Yalaka' sözü hakaret sayıldı... son sözü söyledi, şüphelinin hakaretten mahkum edilmesini istedi

Bir internet sitesindeki habere yaptığı yorumda; 'yakala' ifadesini kullanan kişi, mahkemelik oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat eden şüpheliye kötü haber 'dan geldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 13:04 ABONE OL
Yalaka' sözü hakaret sayıldı... Yargıtay son sözü söyledi, şüphelinin hakaretten mahkum edilmesini istedi
Bir haber sitesinde hakkında haber yapılan bir kişi, haberin altına, 'yalaka olmuşsun" yorumunu yaptı. Kendisine yöneltilen ifadelerin hakaret olduğunu düşünen mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Sanığın savunmasına itibar eden Mahkeme, beraate hükmetti.
Davacı mağdur kararı temyiz edince devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi. Daire, 'yakala' sözünü hakaret saydı. Kararda; "Yorumun muhatabının katılan olması ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta bulunması karşısında, suçtan kurtulmaya yönelik sanık savunmasına itibar edilerek, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalaka' sözü hakaret sayıldı... Yargıtay son sözü söyledi, şüphelinin hakaretten mahkum edilmesini istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA