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Zillere basıp yardım istedikten sonra cesedi bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

Kan donduran olay 17 Mayıs'ta 'da yaşanmıştı. Bir kişi, 8 katlı apartmanın zillerine basarak bina sakinlerinden yardım istemiş, vatandaşlar tanımadıkları kişiye kapıyı açmamış ve bu kişinin bir süre sonra bina önünde cesedi bulunmuştu. Soruşturma başlatan polis, şahsın kimliğini ve vakanın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Parmak izinden yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin 33 yaşındaki olduğu ve alkol alırken kavga ettiği arkadaşlarından kaçarken binaya sığınıp daire zillerine bastığı, çatıya çıkıp diğer binaya atlamaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirlendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 15:26 Son Güncelleme: 20.5.2020 15:27 ABONE OL
Zillere basıp yardım istedikten sonra cesedi bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da gece yarısı apartman dairelerinin zillerine bastıktan sonra çıktığı binanın çatısından düşerek ölen kişinin, Asım Ferhat Köksoy (33) olduğu belirlendi. Köksoy'un, birlikte alkol aldığı arkadaşlarının kendisine zarar vereceği korkusuyla kaçıp, çatıdan diğer binaya geçmek isterken düştüğü ortaya çıktı.


Asım Ferhat Köksoy

Olay, 17 Mayıs gecesi Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde eşofman altı ile tişört bulunan bir erkek, girdiği 8 katlı binada, daire zillerini çalarak, yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı. Ardından duydukları gürültü üzerine dışarı çıktı. Yardım isteyen kişinin binanın önünde kanlar içinde yattığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

SIR PERDESİ ARALANDI

Soruşturma başlatan polis, parmak izinden, ölen kişinin Asım Ferhat Köksoy olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Köksoy'un arkadaşlarıyla alkol aldığı, bir süre sonra çıkan tartışmada kendisine zarar verileceği korkusuyla girdiği apartmandaki dairelerin kapı zillerini çaldığı, çıktığı çatıdan diğer binanın çatısına geçmek isterken 8'inci kattan düşüp, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Köksoy'un cenazesi, dün Uncalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Zillere basıp yardım istedikten sonra cesedi bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!
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