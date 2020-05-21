65 yaş üstü seyahat yasağı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Bugün saat 09:00'dan itibaren...

11 Mart'ta ülkemizde ilk corona virüs vakası tespit edildi kısa süre sonra okullar tatil edildi, toplu halde vakit geçirilen yerler de kapandı. Virüsün etki alanındaki 65 yaş üstü vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bugün saat 09:00'dan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar aile hekimlerine tedavi olup hastalık belirtisi taşımadıkları kesinleştikten sonra Kaymakamlıklardan izin alarak şehir dışına çıkabilecek. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Bu soru da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. e-Devet üzerinden ve Alo 199 Vefa Destek Hattı ile başvurular yapılabilecek.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI BİTTİ Mİ?

İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 65 yaş üstü seyahat yasağı açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar bir ay geri dönmemek kaydıyla şehir dışına çıkabilecek. Bu kişilerin yanında bir veya iki refakatçi de olabilecek.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...