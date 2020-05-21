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Haberler Yaşam Haberleri 21 Mayıs 2020 A101 Aktüel ürünler indirimleri başladı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BAYRAMA ÖZEL FIRSAT!

2020 ürünler indirimleri başladı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BAYRAMA ÖZEL FIRSAT!

Ramazan ayına özel ürünler kataloğu fırsatları bu hafta da dopdolu! Her hafta Perşembe günü raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta; telefondan televizyona; filtre kahve makinesinden; plastik masaya birbirinden ucuz ve kaliteli ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Vatandaşlar hafta başından itibaren internet aracılığı ile “ A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var?” sorularına yanıt aramaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları derledik. Buna göre; Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise Samsung full hd televizyon ve birbirinden kaliteli küçük ev aletleri oluyor. İşte A101 21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürün listesi!

Giriş Tarihi: 21.5.2020 09:48 Son Güncelleme: 21.5.2020 09:49 ABONE OL
21 Mayıs 2020 A101 Aktüel ürünler indirimleri başladı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BAYRAMA ÖZEL FIRSAT!

A101 aktüel ürünler kataloğu birbirinden büyük fırsatlarla geliyor. Türkiye'nin birçok yerinde hizmet vermeye devam eden marka her hafta Perşembe günü aktüel raflarını yenileyerek müşterilerine ekonomik ve kaliteli alışveriş fırsatı sunuyor. Bu kapsamda yüzlerce kişi özellikle de yarın satışa çıkacak olan ürünler ile ilgili olarak A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? Gibi sorularına yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'na özel fırsatlar mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Teknolojik aletlerdeki büyük indirim vatandaşlar tarafından haftanın ilk günlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler katalog listesinde neler var? İşte 21 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR!

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu markanın resmi sitesi üzerinden müşteriyle buluştu. Her zaman olduğu gibi müşterilerine ucuz ve kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri her zaman olduğu gibi özellikle teknoloji fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte indirimli ürünlerin listesi!

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21 Mayıs 2020 A101 Aktüel ürünler indirimleri başladı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BAYRAMA ÖZEL FIRSAT!
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