Adanalı esnaf yakaladığı yılana sigara içirdi

Adana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"ÇEK OĞLUM ÇEK"

Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara verdi. Sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.