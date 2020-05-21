Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bugün bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış çalışma saatleri!

Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank ve diğer birçok banka; gün içerisinde vatandaşlar tarafından yapılan "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına corona virüsü ile mücadele sürecinde değişen çalışma saatlerini paylaştı. Bazı kurumlar salgın sürecinde mesai saatleri üzerinde değişiklik yaptığı gözlemlenirken bazıları ise eski açılış ve kapanış saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre; Finansal işlem ve ihtiyaçları bulunan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya dair detayları araştırıyor. Peki;Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank ve diğer bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı banka çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı. Sokağa çıkma yasağı öncesinde finansal işlemleri olan vatandaşlar detayları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde güncel saatlere değindik.

İşte detaylar…