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Bayram namazı evde kılınabilir mi? İşleri Başkanlığı'ndan açıklaması: Bayram Namazı evde tek başına kılınır mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İşleri Başkanlığı tarafından açıklaması geldi. Her yıl binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan Bayram namazlarını kılmak üzere camilere koşarken bu yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle 81 ile sokağa çıkma yasağı uygulanırken camilerde namazın kılınamayacağı bildirildi. Bu açıklama sonrasında ise internet aracılığı ile "Bayram namazı evde tek kılınır mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar konuyla ilgili olarak tüm detayları vatandaşlarla paylaştı. Peki, Bayram namazı evde kılabilir mi? Bayram namazı evde tek başına kılınır mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 15:12 ABONE OL
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması: Bayram Namazı evde tek başına kılınır mı?

Mübarek Ramazan ayının son günlerinde binlerce Müslüman "Bayram namazı camilerde mi kılınacak, evde kılınır mı?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt ararken konuyla ilgili açıklaması İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar'dan geldi. Sayar yaptığı açıklamada; Bu namazın aynı Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını ifade ederken konuya dair detaylara da değindi. Müslüman vatandaşlara "Duha namazı" kılabileceklerini önerdi. Buna göre; binlerce kişi Bayram namazı evde kılabilir mi? Bayram namazı evde tek başına kılınır mı? sorularına Diyanet tarafından yapılan açıklama ile beraber yanıt aramaya devam ediyor.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 24 Mayıs Pazar günü kendilerine farz kılınan Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan açıklama ile net bilgiye ulaştı. Bayram boyunca tüm Türkiye'de Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağından bu sebeple Müslümanlar, bayramda namazını camilerde gerçekleştiremeyecek.

Peki, Bayram namazı evde tek başına kılınır mı? İşte detaylar…

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Bayram namazı evde kılınabilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması: Bayram Namazı evde tek başına kılınır mı?
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