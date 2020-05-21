Bayramda kuaförler ve berberler açık mı, kaça kadar açık? Berberler ve kuaförler bayramda çalışıyor mu, ne zaman çalışacak? İşte kuaförlerin çalışma saatleri!

Ülkemizde 81 ilde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar akıllarındaki soruların yanıtlarına ulaşmak için araştırma yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri olmaktadır. Bayramda açık olmadıkları için bayram öncesi çalışacak olan berberler ve kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Buna göre; bayram öncesi kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık?

KUAFÖRLER VE BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İşte berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri...