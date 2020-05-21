Çay göçü başladı

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan çayın hasat zamanı geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "seyahat izin belgesi" almak şartıyla seyahat izni verilen ÇAYKUR'a bağlı çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren Rize, Trabzon ve Artvin'e doğru yola çıktı. Büyük çoğunluğu İstanbul'dan kendi özel araçları ve otobüslerle yola çıkanlar için Karadeniz sahil yolunda kontrol noktaları oluşturuldu. Kent girişlerinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Doğu Karadeniz'e 3 günde yaklaşık 50 bin çay üreticisinin giriş yapması bekleniyor. Ankara'dan ailesiyle birlikte Rize'ye gelen Aziz Bekar(50), "Yasak kalkınca hemen yola çıktık. Ailecek çay toplayacağız" dedi.