Çevre yarışması: Farkında mısın?

Çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle geliştirilen 'Farkında Mısın?' isimli ulusal fotoğraf ve kısa video yarışması sonuçlandı. 480 fotoğraf ve 10 videonun değerlendirildiği yarışmada fotoğraf kategorisinde Serkan Daldal, Belma Arslan ve Oktay Subaşı, video kategorisinde ise Nilgün Yanık Emiroğlu, Itır Sevig ve Hüseyin Opruklu ilk üçe girdi. Sergilenmeye değer bulunan 19 fotoğraf ve 7 videda sosyal medyadan paylaşıldı.