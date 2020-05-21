Çocuklar güneşe ve temiz havaya doydu

Koronavırüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara ikinci kez verilen 4 saatlik iznin ardından çocuklar parklara akın etti. Virüsle mücadalede 0-20 yaş grubu arası vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama kapsamında dün ikinci kez 0-14 yaş grubuna 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Bisikletleri ve kaykayları ile parka gelen çocuklar doyasıya eğlenerek kendilerine verilen iznin keyfini çıkardı. çocuklar sokaklarda doyasıya eğlenirken anne-babalar da çocuklarının mutluluğunu paylaştı.