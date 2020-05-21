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Çocuklar güneşe ve temiz havaya doydu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 ABONE OL
Çocuklar güneşe ve temiz havaya doydu
Koronavırüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara ikinci kez verilen 4 saatlik iznin ardından çocuklar parklara akın etti. Virüsle mücadalede 0-20 yaş grubu arası vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama kapsamında dün ikinci kez 0-14 yaş grubuna 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Bisikletleri ve kaykayları ile parka gelen çocuklar doyasıya eğlenerek kendilerine verilen iznin keyfini çıkardı. çocuklar sokaklarda doyasıya eğlenirken anne-babalar da çocuklarının mutluluğunu paylaştı.
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Çocuklar güneşe ve temiz havaya doydu
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