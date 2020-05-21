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Cuma namazı nasıl kılınır, , sureler okunur? ile evde Cuma Namazı kılınır mı?

Bir Cuma gününe daha sağlık mutluluk ve huzurla gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle camiler kısa bir süreliğine ibadete kapatılmıştı. Ülkemizdeki normalleşme planlarına göre camilerin yeniden ibadete açılması gündemde. Öte yandan bu önemli günde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız Cuma namazı nasıl kılınır, , sureler okunur? Sorularıyla arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. ile evde Cuma Namazı kılınır mı öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 23:26 Son Güncelleme: 21.5.2020 23:26 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? Diyanet ile evde Cuma Namazı kılınır mı?

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli bir gün olan Cuma'ya yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle bu anlamlı ve önemli günde Müslüman kardeşlerimizle birlikte saf tutarak camilerde namaz kılamayacağız. Bu durumun burukluğunu yaşasak da yaradan ibadet etmeyi sürdüreceğiz. Bu bağlamda vatandaşlarımız arama motorlarına yöneler bilgi tazelemek amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur sorusunu yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Diyanet ile evde Cuma Namazı kılınır mı merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? İşte tüm detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

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Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? Diyanet ile evde Cuma Namazı kılınır mı?
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