Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? Diyanet ile evde Cuma Namazı kılınır mı?

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli bir gün olan Cuma'ya yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle bu anlamlı ve önemli günde Müslüman kardeşlerimizle birlikte saf tutarak camilerde namaz kılamayacağız. Bu durumun burukluğunu yaşasak da yaradan ibadet etmeyi sürdüreceğiz. Bu bağlamda vatandaşlarımız arama motorlarına yöneler bilgi tazelemek amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur sorusunu yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. Diyanet ile evde Cuma Namazı kılınır mı merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar, sureler okunur? İşte tüm detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

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