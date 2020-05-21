Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 21 Mayıs 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adlarında iki aktif fay hattının geçiş doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde çeşitli şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanıyor. Gerek sınır dahilindeki gerekse sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde meydana gelen deprem olayları merkez üssü ve çevresinde yer alan bölgelerde de etkili oluyor. Öte yandan yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem gelişmelerinden anbean haberdar olmak isteyenler arama motorlarında deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde merak edenler içeriğimize tüm detayları bulabilirler. İşte 21 Mayıs 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 MAYIS 2020 PERŞEMBE)