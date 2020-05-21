Diyanet'ten son dakika bayram namazı açıklaması - Evde Duha namazı! (Kuşluk namazı) Duha namazı nasıl kılınır, nedir?

Müslüman alemi için oldukça önemli olan bayram namazı bu sene corona virüsü salgını nedeniyle camilerde kılınamayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar konuya ilişkin son gelişmelere dair bilgileri öğrenmek istiyor. Bayramın kısıtlamalar ile yaşanacak olmasından dolayı bayram namazı ibadetini nasıl yerine getireceğini öğrenmek isteyenler için . Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; duha namazı nedir, nasıl kılınır? İşte evde duha namazı kılınışı!

DUHA NAMAZI NEDİR? DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.

İşte Duha namazı kılınışı ve konuya yönelik detaylar...