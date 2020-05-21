Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Mayıs evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!

Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Her gün güncel olarak kontrol edilen bakım maaşı ödenekleri il il sorgulanıyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapılamasının ardından alınabilirken öte yandan Mayıs ayı ödemelerinin Amasya, Kırıkkale, Karabük, Sakarya, Samsun, Kırşehir, Kırklareli, Edirne gibi birçok şehirde yatırıldığı biliniyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Mayıs ayının son haftalarında bakım parası ödeneğinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarına devam ediyor. Peki 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Haberimizde, 21 Mayıs evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.