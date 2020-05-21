Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hevsel Bahçeleri’ne dökülen hafriyat temizlendi

’ne dökülen hafriyat temizlendi

yer alan Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi ’ne dökülen hafriyatlar, ekipleri tarafından temizlendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 19:14 ABONE OL
Hevsel Bahçeleri’ne dökülen hafriyat temizlendi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçelerine hafriyat döküldüğü iddiası üzerine harekete geçen Sur Belediyesi ekipleri, alanda incelemelerde bulunup temizlik çalışması başlattı.

İki gün önce başlatılan temizlik çalışması bugün tamamlandı.

Konu ile ilgili bilgi veren Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların Sur Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü ekiplerince tamamen kaldırıldığını söyledi.

UNESCO mirasına moloz

Kaymakam Çiftçi, alanın çöplerden temizlendiğini ifade ederek Hevsel Bahçeleri'nin 7 bin yıldır olduğu gibi tertemiz bir şekilde doğal hayata hizmet vereceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hevsel Bahçeleri’ne dökülen hafriyat temizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA