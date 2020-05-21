Hırsız girdiği binadaki polise yakalandı

İstanbul Pendik'te uyuşturucu ve hırsızlıktan sabıkalı bir şüpheli, elektrik panolarını sökmek için girdiği binada oturan polis memuruna yakalandı. Şüphelinin elektrikçi olmadığını anlayan polis, hırsızı etkisiz hale getirdi. Olay, geçen pazartesi 14.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bina sakinlerinden emekli astsubay Ahmet Zengin, "Özellikle koronavirüs nedeniyle herkesin evlerinde olduğu bu günlerde hırsızlar kendilerini elektrikçi gibi gösterip, binalara giriyorlar. Bizim binamızda yakalanan hırsız, kapıyı bir komşumuza açtırmış, ancak polis olan bir başka komşumuzun dikkati sayesinde yakalandı. Vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.