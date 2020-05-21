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Hırsızlık için girdiği evden inerken düşüp öldü!

Korkunç olay 'te yaşandı! Bir kişi, hırsızlık için girdiği evden terasa bağladığı iple inmeye çalıştığı sırada ipin kopması sonucu yere çakıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı adam, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 13:04 Son Güncelleme: 21.5.2020 13:15 ABONE OL
Hırsızlık için girdiği evden inerken düşüp öldü!

Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mehmet A.'nın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık için girdiği evden inerken düşüp öldü!
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