İntikam cinayetinde kan parası iddiası

Kütahya'da geçtiğimiz hafta yaşanan intikam cinayetinin perde arkasında 'kan parası' olduğu ortaya çıktı. Trafik kazasında 4 yıl önce 19 yaşındaki oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan Hakan İşgüzar'ı tabancayla öldüren Mustafa Ilgın'ın, İşgüzar'dan 200 bin lira kan parası istediği öne sürüldü. Ancak Hakan İşgüzar'ın "Bu parayı ödeyemem. Evim yok ki satıp ödeyeyim" diyerek parayı ödemediği ve Antalya'ya kaçtığı öğrenildi. Mustafa Ilgın otomobiliyle İşgüzar'ın kullandığı aracı takip ederek arkadan çarptıktan sonra arabasından inerek sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırmıştı. Cinayeti "35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca, aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" diyerek itiraf eden Mustafa Ilgın'ın kendilerinden kan parası istediğini söyleyen Hakan İşgüzar'ın eşi Hülya İşgüzar 'Eşim benim böyle bir parayı ödemeye gücüm yok' dedi. Ancak bu adam oğlu üzerinden vurgun yapmaya çalıştı. Benim iki yavrum babalarına en çok ihtiyaç duydukları zamanda babasız kaldılar" dedi. Hakan İşgüzar'ın babası Halil İşgüzar (68) da Mustafa Ilgın 4 yıl önceki kazadan sonra benim koluma tutarak, 'Oğlun kendine yer beğensin bakalım neresi olur göreceğiz' diyerek tehdit etti. Hakan'dan yüksek miktarda kan parası istemiş, keşke verebilecek imkanımız olsaydı da Hakan'ım yaşasaydı" diye konuştu.