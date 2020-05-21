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Karantinada yurtta kalma dönemi bitiyor

Giriş Tarihi: 21.5.2020 ABONE OL
Karantinada yurtta kalma dönemi bitiyor
SAĞLIK Bakanlığı, Kovid-19 salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, bundan sonra Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılmayacağını bildirdi. Yurtdışından gelen vatandaşlar havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evlerinde izole olacak. Halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verildi. Yurtta koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ise hastanelere alınacak. 76 ilde 9 bin 700 vatandaş halen yurtlarda gözlem altında. ANKARA
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Karantinada yurtta kalma dönemi bitiyor
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