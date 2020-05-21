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Karantinadaki 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor

'nın Tavşanlı ilçesinde, vakaları nedeniyle karantinaya alınan 6 apartmandaki 60 kişinin ihtiyaçları, ’nca karşılanıyor. Aynı apartmanlarda yaşayan 12 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor. Apartmanlarda yaşayanların sosyal mesafe kuralına uymayıp mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanması sonucu vakaların arttığı tespit edilirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 18:16 ABONE OL
Karantinadaki 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor

Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 6 apartmanda yaşayan 60 kişi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Apartmanların önlerine güvenlik şeridi çekildi. Giriş çıkışlara kapatıldı. Apartmanlarda yaşayanların tüm ihtiyaçları, Tavşanlığı Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor.

SOSYAL MESAFEYİ İHLAL VAKALARI ARTTIRDI

Apartmanlarda yaşayanların sosyal mesafe kuralına uymayıp mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanması sonucu vakaların arttığı tespit edilirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmaları sürüyor.

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Karantinadaki 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor
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