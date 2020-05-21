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Kilometrelerce kuyruk oluşan yollar bomboş kaldı... tarihinin en sessiz bayramına hazırlanıyor

Her yıl öncesinde kilometrelerce kuyruk oluşan yolları ilk kez bayram öncesi bu kadar sessiz kaldı. 4 kilometrelik yolu 45 dakikada gecen araçlar şimdi sadece 3 dakikada geçiyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 15:45 ABONE OL
Kilometrelerce kuyruk oluşan yollar bomboş kaldı... Bodrum tarihinin en sessiz bayramına hazırlanıyor

Her bayram öncesi Bodrum'a akın eden yerli turistler nedeniyle ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşur, yaklaşık 4 kilometrelik yolu 45 dakikada gecen araç yoğunluğu trafiği felç ederdi. Yaklaşık 1,5 milyon turistin bayramda akın ettiği Bodrum'a korona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması ve bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçeye gelen tatilci sayısı 1,5 milyondan 50 bine düştü.

UYGULAMA NOKTASINDA ÖNLEM

Bodrum'a giren tüm araçlar teker teker kontrol edilirken, hangi şehirden gelirse gelsin izin belgeli olmayan araçlar ilçeden içeri alınmıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda en yoğun araç trafiğinin olduğu noktalardan biri olan Torba trafik uygulama noktasından geçen araç sayısı 150 bine kadar çıkarken, bu yıl giren araç sayısı günlük 1 araca kadar düştü.

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Kilometrelerce kuyruk oluşan yollar bomboş kaldı... Bodrum tarihinin en sessiz bayramına hazırlanıyor
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