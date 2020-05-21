Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kumarhane evine baskın düzenlendi! 9 kişiye gözaltı

Kumarhane evine baskın düzenlendi! 9 kişiye gözaltı

'un Vezirköprü ilçesinde oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis, bir eve yaptığı baskında 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 15:02 Son Güncelleme: 21.5.2020 15:03 ABONE OL
Kumarhane evine baskın düzenlendi! 9 kişiye gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vezirkent Sitesi 3/A Blok No 42'deki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı iddia edildi. Site sakinleri tarafından dairenin kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan polis ekipleri gece saatlerinde baskın yaptı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yapılan suçüstünde evin kiracısı M.Y. ile birlikte İ.A., B.Y., F.K., E.C., F.Ö., N.B., S.C. ve Z.D. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



PARA CEZASI

Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği kumar oynamaktan, 32'nci maddesi gereği emre aykırı davranıştan ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesindeki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından para cezası uygulandığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumarhane evine baskın düzenlendi! 9 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA