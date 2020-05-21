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ve ’da çıkan orman yangınları korkuttu

Giriş Tarihi: 21.5.2020 ABONE OL
Kütahya ve Muğla’da çıkan orman yangınları korkuttu
Dün yurtta meydana gelen orman yangınları korkuttu. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Tozlu mevkisinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale ile 5 saatte kontrol altına alınabildi. 50 hektarlık alanda etkili olan yangında, çam ağaçları büyük oranda zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını ise yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.
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Kütahya ve Muğla’da çıkan orman yangınları korkuttu
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