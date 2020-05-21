Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, takmamanın cezası ne kadar? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? İşte o illerin listesi

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Yayınlanan genelge kapsamında birçok ilde zorunlu maske uygulaması bulunuyor. İl Hıfzısıhha Kuralları çerçevesinde kendi şehirlerinde oluşan korana virüs tablosuna göre maske takılması zorunlu illere her gün bir yenisi ekleniyor. Uzmanlar kovid 19 pandemisine karşı maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri kullanımının önemini vurgulamaya devam ediyor. Belli sebeplerden ötürü dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Sorusuna yanıt arıyor. Peki Zorunlu maske takılması olan iller nereler? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var, cezası ne kadar?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı, pazar ve toplu taşıma gibi yerlerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Her geçen gün maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı arttıyor. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller nereler, hangi illerde maske takmak zorunlu, cezası ne kadar? Sorularının yanıtı belli oldu.