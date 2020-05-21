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Meteoroloji'den : Afrika sıcakları gidiyor, yerine balkanlardan soğuk hava geliyor! Bayram'da hava nasıl olacak?

tarafından gelen açıklamasına göre; Ramazan Bayramı'nda yaşanacak ile ilgili detaylar vatandaşlara duyuruldu. Bu kapsamda; hafta içi ülke genelinde gözlemlenen sıcaklık artışı bayram sürecinde yerini Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havaya bırakacak. Mevsim normallerinin altına düşecek olan sıcaklıkların 10 ila 15 derecelik düşüş yaşayacağı öngörülüyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcaklıklarla beraber 10-13 dereceye kadar yükseliş yaşanırken öte yandan bu uzun yıllardır mayıs ayında gerçekleşen en yüksek sıcaklık olduğu bildirilmişti. Bu durumla beraber vatandaşlar gün içerisinde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21 Mayıs hava durumu tahminlerini takip ediyor. İşte gelen son dakika açıklaması ile beraber geneli il il hava durumu tahminleri ve son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 08:49 Son Güncelleme: 21.5.2020 08:58 ABONE OL
Meteoroloji'den SON DAKİKA hava durumu: Afrika sıcakları gidiyor, yerine balkanlardan soğuk hava geliyor! Bayram'da hava nasıl olacak?

ile gelen açıklamasına göre; afrika sıcakları yerini balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarına bırakıyor. Son günlerde mevsim normallerinin 10-13 derece üzerinde yaşanan hava sıcaklarının Ramazan Bayramı'nda düşüş yaşaması beklenirken yapılan açıklamada; "Yurdumuz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle yurdumuzun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan vatandaşlar gün içerisinde "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika tahminleri ve tüm detaylar…

METEOROLOJİ'DEN BAYRAM UYARISI! HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR!

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Meteoroloji'den SON DAKİKA hava durumu: Afrika sıcakları gidiyor, yerine balkanlardan soğuk hava geliyor! Bayram'da hava nasıl olacak?
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