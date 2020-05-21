Meteoroloji'den SON DAKİKA hava durumu: Afrika sıcakları gidiyor, yerine balkanlardan soğuk hava geliyor! Bayram'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile gelen son dakika açıklamasına göre; afrika sıcakları yerini balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarına bırakıyor. Son günlerde mevsim normallerinin 10-13 derece üzerinde yaşanan hava sıcaklarının Ramazan Bayramı'nda düşüş yaşaması beklenirken yapılan açıklamada; "Yurdumuz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle yurdumuzun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan vatandaşlar gün içerisinde "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…

METEOROLOJİ'DEN BAYRAM UYARISI! HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR!

Günlerdir ülke genelinde görülen yüksek hava sıcaklıkları; Pazar günü itibarıyla gelen durum tahminlerine göre 10 dereceye kadar sıcaklık düşüşü yaşanacak. İşte gelen uyarının detayları ve il il tahminler…