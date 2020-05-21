Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika olarak yapılan duyuruya göre, İzmir'de bu geceden sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın 40-60 km/saat yer yer kısa süreli 70-80 km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.