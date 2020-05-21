Minibüste balık istifi yolculuk kamerada!

Korona virüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yolcu kapasiteleri yarıya düşürüldü. Ancak bazı bölgelerde minibüs sürücülerinin kapasitelerinin üzerinde yolcu aldıkları görüldü.

Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada | Video

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Arnavutköy'de yolcu doldu bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsün tıklım tıklım olduğu görüldü. Sosyal mesafesiz yolculuk bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.