Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Minibüste balık istifi yolculuk kamerada!

Minibüste balık istifi yolculuk kamerada!

Bu kadarına da pes! Tüm uyarılara rağmen bazı otobüs ve minibüs şoförleri kuralları ihlal ederek vatandaşın hayatını tehlikeye atmaktan geri durmuyor. 'de koronavirüsü umursamadan minibüse tıka basa yolcu alan şoför ve yolcular yine bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 17:33 Son Güncelleme: 21.5.2020 17:59 ABONE OL
Minibüste balık istifi yolculuk kamerada!

Korona virüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yolcu kapasiteleri yarıya düşürüldü. Ancak bazı bölgelerde minibüs sürücülerinin kapasitelerinin üzerinde yolcu aldıkları görüldü.

Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada | Video

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Arnavutköy'de yolcu doldu bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsün tıklım tıklım olduğu görüldü. Sosyal mesafesiz yolculuk bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika! Oğlunu öldüren anneden şok ifade: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm
Adanalı esnaf yakaladığı yılana sigara içirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüste balık istifi yolculuk kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA