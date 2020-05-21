Miras kavgasına hakaret karıştı

Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Cevahir'in ölümü üzerine başlayan miras kavgasına bir yenisi daha eklendi. Kardeşlerden Aysun Cevahir, Greenall holdingde bulunan yüzde 10'luk payını alamadığı gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Holdingi yöneten Yusuf Cevahir ise savcılığa başvurarak Aysun Cevahir'in kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasını talep etti. Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Cevahir'in Eylül 2015'de hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında miras gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cevahir kardeşi Aysun Cevahir Greenall'ın daha önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kendisi hakkında sarf ettiği sözler gerekçesiyle savcılığa dilekçe vererek şikâyetçi oldu.Yusuf Cevahir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Aysun Cevahir Greenall'ın babalarının vefatının ardından miras payını ivedi bir şekilde istediğini aksi takdirde yapacaklarından sorumlu olmayacağını beyan ettiği anlatıldı. Aysun Cevahir'in İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen terek davasında Yusuf Cevahir'e hitaben 'Bu Cevahir çetesi 70 milyon doları çaldı. Beni de susturmak için geleneksel mafya yöntemleri ile akıl hastanesine kapatmaya çalışıyorlar.' İfade edildiği şikâyet dilekçesinde Aysun Cevahir hakkında hakaret suçu kapsamında kamu davası açılması talep edildi.Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aysun Cevahir Greenall hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde adliyeye gelerek ifade veren Aysun Cevahir Greenall, kardeşlerinin mirastan pay vermemek için asılsız şikâyetlerde bulunarak kendisini yıldırmaya çalıştıklarını ifade etti. Greenall kardeşlerinin kendisini susturmak için darba bile maruz kaldığını konu hakkında dava hale sürdüğünü beyan ederek hakaret içerikli sözler sarf etmediğini belirtti. Aysun Cevahir Greenall hakkında hakaret kapsamında açılan soruşturma sürüyor.