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'dan açıklaması - , nedir?

heyecanlandıran bir araştırmaya imza attı. 'nden Peter W.Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Bu evrenin varlığı şimdiye kadar bilimsel bir kanıt bulunamadığı için hayal gücü ile sınırlı kalmıştı. NASA'nın bu açıklamalarının ardından vatandaşlar nedir, var mı araştırması yapmaya başladılar. İşte merak edilen NASA'nın paralel evren açıklaması ve detayları!

Giriş Tarihi: 21.5.2020 12:10 Son Güncelleme: 21.5.2020 12:10 ABONE OL
NASA'dan paralel evren açıklaması - Paralel evren var mı, nedir?

Yıllardır ile ilgili araştırmalar yapan 'dan heyecanlandıran açıklamalar geldi. 'nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Araştırmanın detaylarına ilişkin açıklamalar yapan araştırmacıların aktardığı bilgiler doğrultusunda vatandaşlar internet üzerinden , nedir sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte NASA'nın merak edilen o açıklamaları...

NASA'DAN PARALEL EVREN AÇIKLAMASI - PARALEL EVREN VAR MI, NEDİR?

Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA, heyecanlandıran bir araştırmaya imza attı. Hawaii Üniversitesi'nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Peter W. Gorham liderliğindeki bu araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor.Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi görünüyordu.

İşte paralel evren ile ilgili yapılan araştırmanın detayları...

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NASA'dan paralel evren açıklaması - Paralel evren var mı, nedir?
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