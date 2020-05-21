NORMALLEŞME SÜRECİ 2020 - Normalleşme tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? Normalleşme takvimi ve süreci nasıl olacak? 1 Haziran'da nereler açılacak?

Normalleşme takvimi vatandaşların merak ettiği ve yoğun olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İlk aşamasının 11 Mayıs tarihi itibarıyla başlamasının ardından tüm sürece dair detaylar merak ediliyor. İlk olarak kuaförler, berberler ve AVM'ler gibi yerler hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldıkları tedbirleri ve sürecin adımlarının da gerektiğinde genişletileceğine dair bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı sürecin tarihlerine ve sürecin nasıl işleyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Buna göre; normalleşme süreci nasıl ve ne zaman olacak? Normalleşme takvimi belli oldu mu? 1 Haziran'da nereler açık olacak?
4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:
İşte normalleşme sürecine ilişkin tüm detaylar...