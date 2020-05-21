Profesör Doktor Nevzat Yalçın'dan son dakika corona virüs açıklaması! Denizden ve havuzdan corona bulaşır mı? Risk durumu...

Neredeyse dünyanı her ülkesinde görülen corona virüs nedeniyle sosyal olarak sıkıntı çeken vatandaşlar, normalleşme sürecinde dönülmesiyle tatil planlarına başladı. 1 Haziran'dan sonra turizm sezonunun başlaması, otellerin normalleşme takvimine göre açılması bekleniyor. Denizden ve havuzdan corona virüs bulaşır mı? Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın bu konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Yalçın; klorlama oranının ayarlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

"DURGUN SULAR RİSK TAŞIYABİLİR"

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs dolayısıyla sosyal mesafe kuralının her yerde çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, denizden çıktıktan sonra hemen kurulanılıp maske takılmasında yarar olduğunu belirtti. Koronavirüs bulaşma riskinin havuzlarda daha çok olduğunu aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Hastalıklı ya da taşıyıcı bir kişi eş zamanlı olarak havuza girmişse, onun salgılarının bulaşmasından dolayı havuz suyunu yutarsak orada bir risk oluşuyor. Dolayısıyla deniz suyu oldukça güvenli fakat havuz suyu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Dere, nehir gibi akan sularda çok fazla risk olacağını düşünmüyorum. Özellikle durgun sular risk taşıyabilir. Çünkü eş zamanlı olarak hastalıklı bireylerin bulunabileceğini söyleyebiliriz. Hastaların büyük bölümü belirti vermeden hastalığı geçiriyor. O nedenle bu kişilerin hastalığı yayma olasılığı oldukça yüksek" diye konuştu.