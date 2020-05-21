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ne zaman kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tatili hangi günler, ayın kaçında? ne zaman?

'na sayılı günlerin kalması ile birlikte vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. 24 Nisan 2020 tarihinde başlayan on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala bu ayın bitimin ardından bayram gelecek. Her sene geleneklerimiz doğrultusunda geçen bayram sevinci bu sene corona virüsü salgını nedeniyle buruk yaşanacak. Corona virüsü nedeniyle alınan tedbir ve önlemler kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi duyurulmuştu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde bayram tarihlerine ilişkin bilgilere yer verdi. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tatili hangi günler, ayın kaçında? ne zaman?

Giriş Tarihi: 21.5.2020 12:10 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tatili hangi günler, ayın kaçında? Arefe Günü ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Üç ayların sonuncu olan ve oruç ibadetinin yerine getirildiği bu ayın bitmesi ile birlikte bayram sevinci yaşayacak vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde 81 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden dolayı bayram sevinci evlerde yaşanacak. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tatili hangi günler, ayın kaçında? ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020 - AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre; Ramazan Bayramı tarihleri, tarihi gibi merak edilen soruların yanıtları da verilmiş oldu. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Arefe Günü ne zaman?

İşte konuya dair detaylar...

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Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tatili hangi günler, ayın kaçında? Arefe Günü ne zaman?
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