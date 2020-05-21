Sakura ne demek? Sakura nedir, ne anlama geliyor?

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında İstanbul Başakşehir'de inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin isminde yer alan Sakura ne demek vatandaşlarımız merak ediyor. Durum böyle olunca arama motorlarında "sakura ne demek" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Sakura ne demek öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte detaylar…

SAKURA NE DEMEK, NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?