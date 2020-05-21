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Sakura ne demek? , ne anlama geliyor?

İstanbul ’de inşa edilen şehir hastanesinin adında bulunan Japonca kelime sakura ne demek vatandaşlarımızca merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarına yönelenler yoğun şekilde Sakura ne demek? Sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Sakura ne demek, ne anlama geliyor öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 20:16 Son Güncelleme: 21.5.2020 20:16 ABONE OL
Sakura ne demek? Sakura nedir, ne anlama geliyor?

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında İstanbul Başakşehir'de inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin isminde yer alan Sakura ne demek vatandaşlarımız merak ediyor. Durum böyle olunca arama motorlarında "sakura ne demek" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Sakura ne demek öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte detaylar…

SAKURA NE DEMEK, NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Sakura (Latince: Prunus serrulata; Japonca: 桜 veya 櫻; さくら; Türkçe: Kiraz çiçeği), Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

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Sakura ne demek? Sakura nedir, ne anlama geliyor?
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