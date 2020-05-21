Sakura nedir, ne demek? Sakura ne anlama geliyor? İşte detaylar...

İstanbul Başakşehir'de inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ismini veren Sakura nedir? vatandaşlarımızca merak ediliyor. Durum böyle olunca arama motorlarına yönelenler Sakura nedir, ne demek, ne anlama geliyor sorularının yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Sakura nedir, ne demek, ne anlama geliyor öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. İşte tüm bilgiler...

SAKURA NEDİR, NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?