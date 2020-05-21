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nedir, ne demektir? isminde geçen anlama geliyor?

Günün en çok araştırılan kelimelerinden bir tanesi oldu. isminde geçen bu kelime ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladılar. Başakşehir Şehir Hastanesi, 'yi temsilen Çam ve 'yı temsilen de Sakura isimlerini aldı. Hal böyle olunca kelimenin anlamı da merak edilir oldu. Japonca bir kelime olmakla birlikte "Kiraz Çiçeği" anlamı taşımaktadır ve meyve vermeyen bir tür olarak bilinir. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olduğundan ülkenin ulusal simgeleri arasında da yer almaktadır. Buna göre; , ne demektir?

Giriş Tarihi: 21.5.2020 09:31 ABONE OL
Sakura nedir, ne demektir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura ne anlama geliyor?

'nin ismi geçtiğimiz günlerde açıklandıktan sonra milyonlarca vatandaş bu isim ile ilgili araştırma yapmaya başladı. ile ortak koyulan ne demek, ne anlama geliyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip olan bu hastane ile birlikte çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor. Buna göre; Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen , ne demektir? anlama geliyor?

SAKURA NEDİR, NE DEMEKTİR?

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi "Kiraz Çiçeği" anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

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Sakura nedir, ne demektir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura ne anlama geliyor?
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