Sakura nedir, ne demektir? Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura ne anlama geliyor?

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ismi geçtiğimiz günlerde açıklandıktan sonra milyonlarca vatandaş bu isim ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Japonya ile ortak koyulan Sakura ne demek, ne anlama geliyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip olan bu hastane ile birlikte çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor. Buna göre; Başakşehir Şehir Hastanesi isminde geçen Sakura nedir, ne demektir? Sakura ne anlama geliyor?

SAKURA NEDİR, NE DEMEKTİR?

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi "Kiraz Çiçeği" anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

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