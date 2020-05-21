Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 20 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

2020 sonuçları belli oldu! Sayısal Loto çekiliş sonuçları, BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan oyununun 1324. hafta sonuçları 2020 Çarşamba (bugün) MPİ tarafından yapılan canlı çekilişle belli oldu. kazanmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında ? sorusuyla kazandıran numaralara ilişkin araştırmalarını sürdürüyorlar. Hazırladığımız içerikte 20 Mayıs 2020 Çarşamba “Sayısal Loto sonuçları”, detaylarıyla, haftanın şanslı numaralarına ulaşabileceksiniz. İşte canlı çekilişle Sayısal Loto 20 Mayıs çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 08:29 Son Güncelleme: 21.5.2020 08:30 ABONE OL
20 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından Çarşamba ve Cumaretesi günleri olmak üzere 2 gün çekilişi yapılan Sayısal Loto oyunu 1324. hafta çekilişi bugün (20 Mayıs 2020 Çarşamba) MPİ'nin düzenlediği canlı çekilişle birlikte açıklandı. Bu hafta büyük ikramiyenin sahibi olmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu sever vatandaşlarımız haftanın şanslı numaraları ile ilgili merak duyarak arama motorlarında Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya yoğun şekilde devam ediyor. İçeriğimizde 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü çekilecek &quot;Sayısal Loto sonuçları&quot;ve MPİ ile hızlı bilet ekranına erişebileceksiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA)

İşte Milli Piyango 20 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları , MPİ ile hızlı bilet sorgulama&hellip;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
20 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA