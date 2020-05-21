20 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından Çarşamba ve Cumaretesi günleri olmak üzere 2 gün çekilişi yapılan Sayısal Loto oyunu 1324. hafta çekilişi bugün (20 Mayıs 2020 Çarşamba) MPİ'nin düzenlediği canlı çekilişle birlikte açıklandı. Bu hafta büyük ikramiyenin sahibi olmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu sever vatandaşlarımız haftanın şanslı numaraları ile ilgili merak duyarak arama motorlarında Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya yoğun şekilde devam ediyor. İçeriğimizde 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü çekilecek "Sayısal Loto sonuçları"ve MPİ ile hızlı bilet ekranına erişebileceksiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA)

İşte Milli Piyango 20 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları , MPİ ile hızlı bilet sorgulama…