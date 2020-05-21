Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yozgat'ta, şehit annesi Fatma Güneş (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışladı.



1994'te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Necip Güneş ile 2012'de Kırıkkale'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden Cabir Güneş'in annesi Fatma Güneş, Yozgat Belediyesi'ni arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini bildirdi.

Belediye Başkanı Celal Köse de eşi Nagihan Köse ile birlikte yalnız yaşayan Fatma Güneş'i evinde ziyaret etti. Kampanyaya 2 bin lira bağışlayan Güneş, parayı, Başkan Köse'ye teslim etti. Celal Köse de şehit annesine, Türk bayrağı verdi.



Başkan Köse, "Fatma teyzemiz Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak bu vatan için hem canıyla hem malıyla destek olmaktadır. Annemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fatma Güneş ise, yardım kampanyasını televizyondan takip ettiğini belirterek, "Haberlerde bir kişinin parmağındaki yüzüğü, bir vatandaşın da ineğini bağışladığını gördüm. Ben de çocuklarımın, eşimin hayrına yardım yapmak istedim" diye konuştu.