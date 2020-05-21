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SORGULAMA: , kimlere veriliyor, şartları neler?

sorgulama, nasıl ve nereden alınır? soruları vatandaşlar tarafından son dakika olarak aratılıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından seyahat yasağı kalkan iller merak konusu olurken, bir diğer merak konusu ise E Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır, kimlere veriliyor? soruları oldu. Bilindiği üzere İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilimizde giriş çıkış yasağı uygulamasının devam ettirildiği bildirildi. Şehirler arası seyahat yapılması için de 'yol izni' olarak da adlandırılan seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere veriliyor? İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da E-Devlet ve ALO 199 hattı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama yapmak istiyor. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere veriliyor ve ne zaman sonuçlanır? Seyahat izni başvurusu nasıl yapılır, sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte, E Devlet seyahat yol izin belge başvurusu ve sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 21.5.2020 11:08 ABONE OL
SEYAHAT İZİN BELGESİ SORGULAMA: E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, kimlere veriliyor, şartları neler?

E Devlet ile nasıl, nereden alınır? soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde corona virüs kaynaklı olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra bu sayı 15'e düşürülmüştü. Bakanlık tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar duyurulmuştu. Bununla beraber, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlarımız da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru nereden yapılır ve kaç güne çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşurken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, 15 ilimizde uygulanan kısıtlamanın 15 gün süre ile daha uzatıldığını bildirdi. Uygulamanın devam ettiği iller şu şekilde; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

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SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR VE NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;

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SEYAHAT İZİN BELGESİ SORGULAMA: E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, kimlere veriliyor, şartları neler?
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